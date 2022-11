Das gute Gefühl von Geborgenheit

Darum ist ein natürliches Schlafumfeld so wichtig für einen erholsamen Schlaf.

Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlafzimmer. Es ist unser Rückzugsort, im Schlaf laden wir unsere Energiereserven auf und das Immunsystem wird gestärkt. Zugleich ist das Schlafzimmer auch der persönlichste Raum der Wohnung, nur, wenn man hier ein Gefühl der Geborgenheit empfindet, können sich Körper und Geist erholen.

Guter und erholsamer Schlaf

Tatsächlich leiden viele Menschen in Deutschland an Ein- und Durchschlafstörungen, die Schlafqualität ist insgesamt durchwachsen. In einer auf dem Statistikportal Statista veröffentlichten Studie gab ein Viertel der Befragten an, schlecht oder sehr schlecht zu schlafen. 40 Prozent der Studienteilnehmer verorten ihre Schlafqualität im mittleren Bereich, und nur knapp ein Viertel bezeichnet seinen beziehungsweise ihren Schlaf als gut oder sehr gut.

Erholsamer Schlaf beginnt mit der richtigen Umgebung. Für ein gutes Raumklima können etwa Massivmöbel aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft sorgen. Bei ihnen sollte man auf eine ausreichende Qualität achten, die es auch heute noch zu vertretbaren Preisen gibt. Massivholzmöbel von Billiganbietern dagegen hinken in der Holzstärke, in Stabilität und in der Oberflächenveredelung mit Ölen, Wachsen oder gar Lack oftmals hinterher.

Metallfreie Betten, ruhige Nächte

Robust und stabil – ohne zu knarren – sind auch die metallfreien Massivholzbetten. Durch das präzise gefertigte Holz-Stecksystem sind sie ohne Qualitätsverlust auf- und wieder abgebaut. Neben dem Bett selbst sind die Eigenschaften der Matratze und der Bettwaren wichtig: mit temperaturausgleichenden Naturmaterialien wie hautfreundlicher Biobaumwolle oder Decken aus Schafschurwolle.

Gespür für Holz

Der Schlafraumausstatter LaModula etwa setzt auf eine qualitativ hochwertige und dennoch preiswerte Ausstattung aus Naturholz und Biomaterialien. Betten, Möbel, Naturmatratzen und Heimtextilien aus biologischen Materialien findet man im Webshop www.lamodula.de sowie in den LaModula-Stores in München und Stuttgart. Besonders beliebt sind Zirbenmöbel. „Viele empfinden den Duft der Zirbe als besonders angenehm und beruhigend“, weiß Renate Kraushofer, Fachberaterin des Anbieters.

Während Möbel aus Eiche, Wildeiche, Esche oder Kastanie mit pflanzlichen Bio-Ölen veredelt werden, bleibt die Oberfläche der Zirbe vollkommen unbehandelt. So können die wertvollen natürlichen Öle der Zirbe ungehindert austreten und für ein wohlriechendes Raumaroma sorgen. Seit kurzem im Sortiment sind Möbel in Eiche Hell und Wildeiche Hell. Das Holz der Eiche wird hierbei mit einem weiß-pigmentierten Naturöl eingelassen und wirkt optisch heller.

Quelle: djd