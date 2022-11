Ku’damm oder Rotes Rathaus: Berlins Weihnachtsmärkte öffnen

Berlin (dpa/bb) – Nach zwei Corona-Jahren mit Einschränkungen machen in Berlin am Montag (12.00 Uhr) wieder die meisten Weihnachtsmärkte mit fast normalem Betrieb auf. Dazu gehören der große Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus, an der Gedächtniskirche nahe dem Ku’damm und am Schloss Charlottenburg. Dort soll bei den Eröffnungen auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dabei sein. Der früher sehr beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt findet in diesem Jahr auf dem Bebelplatz neben der Staatsoper statt. Bereits geöffnet sind Glühwein- und Bratwurst-Buden auf dem RAW-Gelände und vor der Mercedes-Halle in Friedrichshain sowie an der Frankfurter Allee in Lichtenberg. Wegen der Energiekrise sind manche Betreiber dieses Jahr sparsamer bei der Beleuchtung.