Endlich wieder Adventsmarkt in Marzahn-Mitte

Am 1. Dezember sind alle Nachbarn und Anwohner zum Adventsmarkt auf dem Otto-Rosenberg-Platz eingeladen.

Von 15 bis 18.30 Uhr sind alle Nachbarn und Anwohner eingeladen, sich an den Ständen heiße Getränke oder am Grill schmecken zu lassen sowie ein buntes Bühnenprogramm zu genießen. An der Feuerschale gibt es Stockbrot und Selbstgemachtes und –gebackenes gibt es aus den Werkstätten der Manege im Don Bosco Zentrum oder vom Kinderhaus BOLLE sowie der Gemeinschaftsunterkunft Bitterfelder Straße durch den Träger EJF.

Weitere Mitwirkende sind der DRK-Kreisverband Berlin-Nordost e.V., das Familienzentrum Felix sowie der Schule für Pflege-und Sozialberufe. Vom Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi wird es unter anderem ein Bühnenprogramm auf der Bühne geben. Alle beteiligten Träger freuen sich auf ein Fest mit der Nachbarschaft.

Auch interessant: Der Adventsmarkt ist der Auftakt und somit das 1. Türchen des Lebendigen Adventskalenders von Marzahn-Mitte. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Veranstaltung oder ein Angebot im Kiez! Mitgewirkt haben viele Träger, Einrichtungen und Projekte aus dem Netzwerk Miteinander in Marzahn-Mitte, welches von der Stadtteilkoordination geleitet wird.

Wer es spannend mag, kann auf facebook täglich das Türchen entdecken! Oder man schaut sich bereits vorab die Übersicht an.