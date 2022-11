Enard mit Corona infiziert: BR Volleys gewinnen in Düren

Düren (dpa) – Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga beim aktuell ärgsten Verfolger ihre Tabellenführung ausgebaut. Im siebten Spiel der nationalen Liga kam der Titelverteidiger beim 3:1 (25:10, 18:25, 25:20, 26:24) über die SWD Powervolleys Düren am Samstagabend zum siebten Sieg und fügten Düren die zweite Liga-Niederlage zu. Dabei mussten die Berliner ohne ihren Trainer Cedric Enard auskommen. Der Franzose war am Vormittag positiv auf das Coronavirus getestet worden und war anschließend nach Berlin zurückgereist.

Ganz sicher spielte der Titelverteidiger, der auf Kapitän Angel Trinidad wegen einer Mittelhandfraktur mindestens bis Jahresende verzichten muss, den ersten Satz hinunter und lag schnell 11:4 in Führung. Von diesem Vorsprung zehrten die Berliner und gewannen den ersten Durchgang, in dem sie gleich den ersten von insgesamt 14 Satzbällen verwandelten. Im zweiten Satz änderte sich das Bild. Die Gastgeber führten ihrerseits schnell mit 13:4 und gewannen Durchgang Nummer zwei mit sieben Zählern Vorsprung.

Der dritte Satz gestaltete sich äußerst ausgeglichen. Kein Team konnte sich zunächst absetzen. Beim 16:14 führten die Volleys erstmals mit zwei Zählern und kamen über 19:15 und 22:16 zum zweiten Satzgewinn. Im letzten Durchgang verschafften sich die BR Volleys beim 6:3 schnell ein Drei-Punkte-Polster, doch Düren konterte und hielt die Entscheidung bis zum 24:24 offen, ehe Berlin sich sehr effektiv zeigte.