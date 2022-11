Richtfest bei einzigartigem Modellprojekt in Gesundbrunnen

Die Wohnungsbaugesellschaft Degewo feierte Richtfest bei seinem Modellprojekt für soziales und betreutes Wohnen im Soldiner Kiez in Gesundbrunnen.

Das Berliner Wohnungsbauunternehmen Degewo feiert jetzt Richtfest bei seinem Modellprojekt für soziales und betreutes Wohnen in der Gotenburger Straße / Ecke Prinzenallee im Soldiner Kiez. Der Neubau des landeseigenen Wohnungsunternehmens ist genau auf die Bedarfe der zukünftigen Bewohner, darunter junge Eltern, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Menschen mit Suchtproblemen zugeschnitten.

-Anzeige-

Gemeinnützige Institutionen

Dazu wurde mit den betreibenden sozialen Trägern ADV gGmbH, berliner STARThilfe e. V., Casablanca gGmbH, Lebenswelten e. V., PROWO Berlin gGmbH, ZIK gGmbH und Zukunftsbau GmbH ein spezielles Raumprogramm mit Rückzugsorten und Gemeinschaftsflächen entwickelt.

Um die verschiedenen sozialen Träger rechtlich unter einem Dach vereinen zu können, hat Degewo eigens ein Generalmietermodell entwickelt, dass es der KIEZquartier GmbH ermöglicht, als Generalmieter für alle gemeinnützigen Institutionen im Haus zu fungieren.

An dem Entwurf des innovativen Wohnkonzepts und anspruchsvollen Finanzierungsmodells war zusätzlich die L.I.S.T. – Lösungen im Stadtteil – Stadtentwicklungsgesellschaft mbH beteiligt. Der Entwurf für den Neubau stammt vom Büro Anne Lampen Architekten.

Barrierefreie Wohnungen

In dem fünf- und siebengeschossigen Neubau entstehen auf 3.500 Quadratmetern Wohnfläche 58 barrierefreie Wohnungen, davon 47 Ein-Zimmerwohnungen und 11 Zwei- bis Neunzimmerwohnungen mit 104 Wohnplätzen. Das KfW-Effizienzhaus 55 bietet außerdem einen Raum für Kinderwagen, einen Raum für Fahrräder und einen Spielplatz. Eine Kita mit 60 Plätzen und eine Produktionsschule für schuldistanzierte Jugendliche ergänzen das Projekt. Der im September 2021 begonnene Bau soll im Jahr 2023 bezugsfertig werden.

Christian Gaebler, Staatssekretär für Bauen und Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Berlin: „Ich freue mich darüber, dass degewo sich mit dem experimentellen Wohnprojekt in der Gotenburger Straße für therapeutische und betreute Wohnformen einsetzt. Gemeinnützige soziale Träger haben es auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt besonders schwer, Wohnungen anzumieten. Dass dies hier an zentraler Stelle in Berlin möglich wird, ist ein großer Erfolg, der in der Zukunft Schule machen sollte.“

Text: Redaktion