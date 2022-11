Adventsbasar der Albert Schweitzer Stiftung am 26. November

Im Jahr des 25. Jubiläums der Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen findet am 26. November in der Bahnhofstraße 32 nach zweijähriger Corona-Pause wieder der beliebte Adventsbasar statt.

Von 15 bis 18 Uhr können Besucher auf dem festlich geschmückten Stiftungsgelände in Blankenburg gemeinsam mit Nutzern und Mitarbeitern der Stiftung an den bunten Marktständen nach individuellen Produkten stöbern und sich am stimmungsvollen Unterhaltungsprogramm erfreuen.

Menschliches Miteinander

„Dass wir gerade zum 25. Jubiläum endlich wieder gemeinsam die Adventszeit einläuten können, darüber freue ich mich ganz besonders. Das diesjährige Motto steht für grundlegende Werte des menschlichen Miteinanders, die aus meiner Sicht gerade in der letzten Zeit wieder ganz besonders aktuell geworden sind“, so Geschäftsführer Jörg Schwarzer, der gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden Dr. Cordelia Koch und musikalischer Unterstützung des Stiftungschors „Alberts fröhliche Stimmen“ den Adventsbasar eröffnen wird.

Für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgt das vielfältige Bühnenprogramm – sei es das Bläserensemble „Hauptstadtblech“, „Cindy & Ingsen van Knudsen“ mit ihrem Weihnachtsprogramm „Jeder Mensch braucht Hilfe“ oder die Band „JazzApart“ mit ihrer „Groovy Weihnacht“. Die Auftritte des Solistenensembles „Stella Romantika“ und der Musik- und Tanzschule „Melodika“ stehen ebenfalls ganz im Zeichen der Adventszeit.

Besondere Stimmung

Auf dem stimmungsvoll beleuchteten Gelände begegnen Besuchern dem Weihnachtsmann mit den heiligen drei Königen, einem Drehorgelspieler und dem beliebten Stelzenmann. Eine spektakuläre Feuershow schließt den Adventsbasar gebührend ab.

Eine besondere Stimmung des gemeinsamen Erlebens bieten auch in diesem Jahr die zahlreichen Mitmach-Aktionen wie zum Beispiel ein Lichtertanz, Kienäpfel-Werfen oder Eisstock schießen. Die kleinen Gäste werden sich an einer Kindereisenbahn und einem Karussell erfreuen. Und auch kulinarisch bleiben bei einem breitgefächerten Angebot an Grillwürstchen, Pelmeni, Stollen, Waffeln, Punsch und vielem mehr keine Wünsche offen.

