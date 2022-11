Teilweise Glätte durch Schneeregen: Keine amtliche Warnung

Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der Schneeregen in Berlin und Brandenburg sorgt für glatte Straßen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, tritt am Freitagmorgen die durch den einsetzenden Schneeregen entstandene Glätte lokal auf. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge keine amtliche Warnung herausgegeben. Demnach führen die glatten Straßen bislang nicht zu einem erhöhten Unfallaufkommen in Berlin und Brandenburg. Das könne sich aber jederzeit ändern, wie ein Sprecher der Polizei in Berlin mitteilte.