Berliner Zoo wegen Vogelgrippe geräumt und geschlossen

Der Berliner Zoo ist am Freitagmittag geräumt worden. Grund ist ein Fall von Vogelgrippe. Wie lange der Zoo geschlossen bleiben muss, blieb zunächst offen.

Seitdem die Vogelgrippe seit einigen Jahren auch in Mitteleuropa immer häufiger auftritt, werden im Zoo und Tierpark Berlin verstorbene Vögel stichprobenartig auf Aviäre Influenza. Für einen am 13.11.2022 verstorbenen Hammerkopf aus dem Zoo Berlin wurde nun ein positives Ergebnis gemeldet.

Der Zoo Berlin hat daraufhin Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet und das Gelände geräumt. In Rücksprache mit den lokalen Behörden wird der Zoo Berlin vorsorglich ab sofort für die Gäste geschlossen.

Weitreichende Quarantänemaßnahmen

„Wir haben unmittelbar mit weitreichenden Quarantänemaßnahmen reagiert. Nahezu alle Vögel – inklusive unserer Pinguine – wurden inzwischen in rückwärtige Volieren bzw. Stallungen gebracht“, erklärt der Zoologische Leiter von Zoo und Tierpark Berlin Christian Kern. „Glücklicherweise zeigt kein weiteres Tier entsprechende Krankheitssymptome.“

Zu den direkt betroffenen Vögeln gehören unter anderen mehrere Abdimstörche, Brillenpelikane und Kronenkraniche. Die mit der Versorgung von Vögeln betrauten Mitarbeitenden tragen Schutzkleidung, um eine Verschleppung des Virus auszuschließen.

Ausbreitung unbedingt verhindern

„Mit dem H5N1-Virus sind beim Menschen bislang nur in Einzelfällen Infektionen in Verbindung gebracht worden“, erklärt die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. „Wohl aber besteht das Risiko das Virus in andere Vogelbestände einzuschleppen.“

Eine vorsorgliche Schließung des gesamten Geländes des Zoos sei in dieser Situation ein wichtiger Schritt, bis man sich einen besseren Überblick über die Situation verschafft habe. Oberstes Ziel ist es, eine Ausbreitung der Aviären Influenza zu vermeiden.

Auch Zoos und Tierparks in Greifswald, Karlsruhe, Rostock, Heidelberg und im Maintal waren schon von der Vogelgrippe betroffen. Vorsorglich beginnt auch der Tierpark Berlin damit, einen Großteil seiner Vögel in die Stallungen zu bringen.

