Weihnachtsbaum-Erzeuger starten in die Saison

Grüntal (dpa/bb) – Mehr als einen Monat vor dem Weihnachtsfest haben die brandenburgischen Weihnachtsbaum-Erzeuger am Donnerstag ihre Saison eröffnet. Bald werden sich die Kunden an den Verkaufsstellen ihren Baum fürs Wohnzimmer aussuchen können. «Die Betriebe stehen in den Startlöchern», sagte der Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, Andreas Jende.

Es seien keine Preisausschläge bei den Weihnachtsbäumen zu erwarten. Der laufende Meter liege bei rund 24 Euro. Auch nach Aussagen des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger sollen die Preise in diesem Jahr stabil bleiben.

Am Donnerstag wurde bei der Gärtnerei Schubert in Grüntal im Kreis Barnim symbolisch zur Saisoneröffnung eine Blaufichte gefällt. «Blaufichten sind eine Alternative zur klassischen Nordmanntanne», sagte Jende. «Sie duften stärker und bringen eine andere Färbung rein.»

Nach Angaben des Landesamtes für Statistik hatten im vergangenen Jahr fast 60 Betriebe auf knapp 600 Hektar in Brandenburg Weihnachtsbäume stehen. Laut Verbands-Geschäftsführer Jende sind bei den Zahlen auch Nebenerwerbsbetriebe berücksichtigt.