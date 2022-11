Cottbus (dpa/bb) – Drei Jugendliche haben einem Busfahrer in Cottbus einen Zahn ausgeschlagen, nachdem dieser sie aufforderte, die Füße von der Sitzbank im Bus zu nehmen. Der Fahrer des Linienbusses sprach die Jugendlichen am Mittwochnachmittag an einer Haltestelle an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach griffen die jugendlichen Fahrgäste ihn an und verletzten ihn. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.