Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Liebenwalde (dpa/bb) – Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Liebenwalde (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah ein 34 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmittag beim Linksabbiegen das Auto einer 43-Jährigen im Gegenverkehr. Daraufhin stießen die beiden Autos zusammen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 34-Jährige und ein Beifahrer wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Wegen der Bergungsarbeiten am Unfallort wurde die Straße für rund eineinhalb Stunden vollgesperrt.