Adduktoren: Kapitän Plattenhardt fehlt im Hertha-Training

Berlin (dpa) – Kapitän Marvin Plattenhardt muss bei Hertha BSC verletzungsbedingt aussetzen. Den Außenverteidiger plagen Adduktoren-Beschwerden, wie Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag in einer Medienrunde sagte. Der 30-Jährige werde in den nächsten 10 bis 14 Tagen weniger trainieren. Er nahm am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teil.

Plattenhardt war im letzten Bundesligaspiel der Berliner in diesem Jahr gegen den 1. FC Köln (2:0) am vergangenen Samstag verletzt ausgewechselt worden.

Von seinem Trainer bekam er in der Medienrunde ein Lob für sein Auftreten als Kapitän. «Was seine Führungsaufgaben intern und in der Kabine betrifft, ist er in den Gesprächen immer klar und immer unterstützend für die Mannschaft», sagte Schwarz. «Wir wissen auch, dass Platte nicht derjenige ist, der auf dem Platz 37 Mal rumfuchtelt, 37 Mal zum Schiedsrichter geht. Aber ich finde, das ist auch nicht die Hauptaufgabe eines Kapitäns. Die Hauptaufgabe eines Kapitäns ist, die Kabine mit zwei, drei anderen im Griff zu haben. Ich finde, das macht er herausragend.»

Auf dem Platz habe Plattenhardt defensiv stabile Leistungen gebracht. Im Angriff sieht Schwarz noch Steigerungsbedarf, «was offensive Läufe angeht». Plattenhardt ist seit dieser Saison Kapitän beim Hauptstadtclub.

Die Berliner gehen in der WM-Pause erst am 8. Dezember in den Urlaub. Am Wochenende tritt das Team beim Wörthersee-Cup in Klagenfurt mit Drittligist 1860 München, Austria Klagenfurt und dem Grazer AK an.