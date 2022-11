Abfallfreier Freitag in der NochMall

Die BSR macht im Rahmen des Zero Waste Future Festival die gesamte Woche auf Themen rund um Müll und Abfallvermeidung aufmerksam. Am 18. November werden kreative Ideen dazu in der NochMall ausgetauscht.

In der kommenden Woche steht wieder der Black Friday an, laut einer aktuellen Umfrage schlägt rund jeder vierte Deutsche bei den Schnäppchen zu. Aber es gibt auch einige Kritik an dem Konsumfest. Auch die BSR will dem Leben im Überfluss und der Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen. Der morgige Freitag steht deshalb im Zeichen von Wiederverwertung und Upcycling. „Seit 2018 setzt der Abfallfreitag ein starkes Zeichen gegen übermäßigen Konsum, Ressourcenverschwendung und zu viel Abfall in der Stadt“, so die BSR auf ihrer Homepage.

Berlin zelebriert in dieser Woche eine Zukunft mit null Verschwendung und weniger Abfall. Von 16 bis 20 Uhr zeigen am 18. November die visionärsten Köpfe der Szene, was sie für eine schöne neue Kreislaufwelt brauchen. Bakterien? Goldkleber? Rührgeräte? Vielleicht – vor allem aber die Lust an der Verwandlung.

Praktische Workshops

In praktischen Workshops kann sich jeder und jede Besuchende in der NochMall, Auguste-Viktoria-Allee 99, „von Kopf bis Fuß auf Wiederverwertung einstellen und zum Beispiel Festivalschmuck, Upcycling-Geschenke und ein Gala-Outfits selbst herstellen und damit an unseren ganz besonderen Theken vorbeiflanieren, wo es fermentierte Cocktails aus dem Mikrobenzirkus, Bier aus Brotresten oder per pedes selbst erstrampelte Smoothies aus geretteten Lebensmitteln zu verkosten gibt“, wie es von der BSR heißt.

