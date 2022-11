Urteil möglich in Prozess um «NSU 2.0»-Drohschreiben

Frankfurt/Main (dpa) – Der Angeklagte soll mehr als 80 Drohschreiben versendet haben – nun könnte an diesem Donnerstag im Frankfurter «NSU 2.0»-Prozess das Urteil fallen. Zuvor hat der aus Berlin stammende Alexander M. vor dem Landgericht noch Gelegenheit für das dem Angeklagten zustehende «Letzte Wort». Nutzt er dies, könnte es auch sein, dass das Urteil erst in der Woche darauf, am 25. November verkündet wird. Im «Letzten Wort» kann ein Angeklagter beispielsweise etwas zu seiner Person sagen oder sich entschuldigen. Das Gericht muss diese Ausführungen vor der Urteilsfindung anhören.

M. ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der Verfasser von insgesamt 81 Drohschreiben, die per E-Mail, Fax oder SMS an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet und mit «NSU 2.0» unterzeichnet waren. Der Absender «NSU 2.0» spielt auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) an. Die Staatsanwaltschaft hält M. auch für Bombendrohungen gegen Gerichte verantwortlich. Die Anklage forderte siebeneinhalb Jahre Haft unter anderem wegen Beleidigung und versuchter Nötigung, Störung des öffentlichen Friedens und Volksverhetzung.

Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück. Er hielt sein eigenes Plädoyer und verlangte einen Freispruch. Er sei lediglich Mitglied einer Chatgruppe im Darknet gewesen, deshalb seien auf seinem Computer Teile der Drohschreiben gefunden worden. Die Drohungen seien niemals ernsthaft gewesen, fügte er hinzu: «Das Projekt NSU 2.0 war nur Herumtrollerei auf hohem Niveau.»

Die Nebenklägerinnen – die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) und die seit August 2018 mit einer Vielzahl von Schreiben bedrohte Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz – forderten weitere Aufklärung. Zumindest für das erste Schreiben bestünden Zweifel an einer Täterschaft von M. Auch die Verteidigung wies auf einen Polizisten des 1. Polizeireviers in Frankfurt hin, dessen Rolle in dem Verfahren nicht hinreichend aufgeklärt worden sei.