Am Wochenende müssen sich Autofahrer an der Freiheit auf Einschränkungen einstellen. Für Asphaltarbeiten wird ein Abschnitt drei Tage lang gesperrt.



Am kommenden Wochenende wird die Freiheit zwischen der Spandauer Altstadt und dem Ortsteil Ruhleben saniert. Für die Asphaltarbeiten wird die Straße vom 19. November (ab 9 Uhr) bis zum 21. November (voraussichtlich 5 Uhr) zwischen der Pichelswerderstraße und der Klärwerkstraße vollständig gesperrt.

An einem Wochenende abschließen

Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die parallel verlaufende Charlottenburger Chaussee. Nur die Busse der Linie 130 dürfen am Freitag bis 18 Uhr den gesperrten Abschnitt der Freiheit befahren. In der restlichen Zeit verkehrt die Linie nicht bis zum U-Bahnhof Ruhleben. Abhängig von den Witterungsbedingungen können die Arbeiten auch länger andauern. Das Bezirksamt geht aber davon aus, dass die Asphaltsanierung bis Montagfrüh abgeschlossen ist.

„Nach der ersten Bauphase im August 2021 wird die Sanierung der Freiheit nun fortgesetzt, um die noch vorhandenen Fahrbahnschäden zu beseitigen. Dabei werden auf einer Länge von 1,3 Kilometern rund 15.500 Quadratmeter Asphaltdeck- und Binderschicht abgefräst und erneuert. Da das Abgeordnetenhaus erst im Sommer den Bezirkshaushalt 2022/23 genehmigt hat, konnten die Bauarbeiten erst jetzt beauftragt werden“, so der zuständige Stadtrat Thorsten Schatz.

