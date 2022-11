Erneut Straßenblockaden in Berlin

Berlin (dpa/bb) – Erneut haben Demonstranten in Berlin Straßen blockiert. Am Mittwochmorgen war die Kreuzung Gneisenaustraße/Ecke Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg und die Landsberger Allee zwischen Rhinstraße und Arendsweg betroffen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben einer dpa-Reporterin kam es auch zu einer Auseinandersetzung in Kreuzberg. Autofahrer stiegen aus und schimpften. Eine Autofahrerin trat demnach eine demonstrierende Person. Die Demonstrantinnen und Demonstranten hielten Banner mit Aufschriften wie «Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?». Die Aufschrift wird von der Protestgruppe «Letzte Generation» verwendet, die mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel fordert und immer wieder Straßen blockiert.