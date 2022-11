Champions League: BR Volleys verlieren 1:3 in Ankara

Ankara/Berlin (dpa) – Die BR Volleys haben in der Volleyball-Champions-League eine Niederlage kassiert. Im zweiten Spiel in der Gruppe B unterlag der deutsche Meister aus Berlin beim türkischen Vizechampion Halkbank Ankara am Mittwoch mit 1:3 (21:25, 19:25, 25:22, 23:25). Bester Akteur beim Verlierer war Diagonalangreifer Marek Sotola. Der Tscheche profitierte dabei maßgeblich vom Zuspiel von Johannes Tille, der im zweiten Satz für Angel Trinidad eingewechselt worden war.

Nach ausgeglichenem Beginn machten die BR Volleys Mitte des ersten Satzes eine Schwächephase durch. Ankara zog von 8:7 auf 14:8 davon. Diesen Rückstand konnten die Gäste nicht mehr wettmachen. Mit dem Wechsel auf der Zuspielerposition wurde das Angriffsspiel der Berliner allmählich dynamischer. Zwei äußerst knappe, aber richtige Challenge-Entscheidungen zugunsten der Türken zum 10:11 und 10:12 warfen die Berliner aber zwischenzeitlich zurück. Bei einer Führung von 16:11 hatten die Gastgeber bereits wieder die Weichen klar auf Satzgewinn gestellt.

Im ersten Gruppenspiel gegen Hebar Pazardzhik aus Bulgarien hatten die BR Volleys einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg umwandeln können. Es bestand Hoffnung, eine solche Aufholjagd wiederholen zu können, als Sotola im dritten Durchgang den zweiten Satzball verwertete und sein Team auf 1:2 heranbrachte. Doch am Ende konnte der Bundesliga-Tabellenführer im vierten Satz eine 22:19-Führung nicht nutzen, auch weil Ankaras Weltklassespieler Nimir Abdel-Aziz mit zwei Assen in Folge seine Qualitäten noch einmal nachhaltig unter Beweis stellte.