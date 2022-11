Brandenburgs Regierung hält Energie-Hilfen nicht für zu spät

Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat Kritik aus der Opposition nach zu späten Hilfen des Landes in der Energiekrise zurückgewiesen. «Die vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen des Landes kommen weder zu früh noch zu spät, sondern sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt», sagte Lange am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Linksfraktionschef Sebastian Walter warf der rot-schwarz-grünen Koalition vor, dass sie viel ankündige, aber viel zu lange warte mit Hilfen. «Es droht, dass wir die Menschen im Land abhängen und das müssen wir verhindern.» Er befürchtet eine «Pleite- und Verarmungswelle».

Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte im September ein Hilfspaket von bis zu zwei Milliarden Euro angekündigt, aber noch auf Details der Hilfen des Bundes gewartet. Sie plant Entlastungen für Kommunen, für Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie voraussichtlich auch für Unternehmen als Ergänzung zu Bundeshilfen. Das schuldenfinanzierte Paket für zwei Jahre soll im Dezember mit einer Notlageerklärung beschlossen werden und ab Januar greifen. Die Linksfraktion scheiterte mit der Forderung, den kreditfinanzierten Corona-Rettungsschirm für Hilfen in der Energiekrise zu öffnen sowie einen Nachtragshaushalt für Entlastungen noch 2022 zu beschließen.