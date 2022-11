Musikalische Weihnachtsbäckerei im Tempodrom

Ein toller Nachmittag für die ganze Familie mit den wunderbaren Liedern von Rolf Zuckowski: „Die Weihnachtsbäckerei – Das Musical“ im Tempodrom.

Nach dem Erfolg des „Weihnachtsbäckerei“-Musicals 2018 im Hamburger Tivoli Theater und der großartigen Resonanz auf die allererste „Die Weihnachtsbäckerei – Das Musical“-Tournee 2019, geht die Geschichte um Jonas, Paul, Emily, Hund Muffin und ihrem Weihnachtsabenteuer 2022 in die dritte Runde. Das seelenwärmende Stück wird am 26. und 27. November bei insgesamt vier Vorstellungen zum Mitsingen und Träumen einladen und die Weihnachtszeit mit Rolf Zuckowskis schönsten Weihnachtsliedern einläuten.

Die Geschichte: Als die Eltern von Jonas, Paul und Emily wegen eines Schneetreibens nicht nach Hause kommen können, sind die drei auf sich allein gestellt, um die heimische Weihnachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Am nächsten Morgen werden die Großeltern erwartet, weshalb natürlich genügend Plätzchen parat stehen müssen. Doch der Kühlschrank ist leer, das Rezept verschwunden, kein Geld im Haus.

Daher müssen sich die Geschwister so einiges ausdenken, um an ihr Ziel zu gelangen. Zusammen mit ihrem Hund Muffin stürzen sie sich ins Abenteuer, bei dem ihnen ihre Nachbarin Frau Schnitzenbacher hin und wieder in die Quere kommt und so manche Überraschung nicht ausbleibt. Mitreißende Musik, eine liebenswerte Geschichte, Akrobatik, Tanz und ganz viel Herz – „Die Weihnachtsbäckerei“ verbreitet jede Menge Weihnachtsstimmung im Tempodrom.

