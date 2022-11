Mehr Geld für Vereine in Energiekrise: LSB dankt Senatorin

Berlin (dpa/bb) – Der Landessportbund hat die zusätzlichen finanziellen Mittel zum Umgang mit der Energiekrise für den Sport im Berliner Nachtragshaushalt begrüßt. «Die Sportsenatorin hat Wort gehalten! Der Landessportbund Berlin dankt für die Unterstützung in der Energiekrise!», sagte LSB-Präsident Thomas Härtel einer Mitteilung von Dienstag zufolge in Richtung von Sportsenatorin Iris Spranger (SPD). Für die Bäder-Betriebe stehen zusätzlich 25 Millionen Euro zur Verfügung, hieß es. Die Sportvereine erhalten weitere elf Millionen Euro zur Bewältigung der Energiemehrkosten.

Die Energiekrise und ihre Folgen treffen auch Sportvereine. Sie seien mit massiven Preiserhöhungen konfrontiert – bei vereinseigenen Sportstätten direkt oder auch bei Veranstaltungen in kommunalen Sportstätten unmittelbar über deutlich steigende Umlagen, hieß es in der Mitteilung. Die Situation sei für viele Vereine existenzbedrohend. Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte den Nachtragshaushalt am Montag beschlossen.