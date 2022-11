Fünf Tage, fünf Euro, alle Burger: burgerme eröffnet in Marzahn

-Werbung-

Am Pritzhagener Weg 21 eröffnet ein neuer burgerme-Store. Als Special zur Eröffnung kostet jeder Burger nur fünf Euro. Das Angebot gilt vom 16. bis 20. November 2022.

Alle Burger-Maniacs aufgepasst: Im Pritzhagener Weg 21 eröffnet am 16. November 2022 ein neuer burgerme-Store in Marzahn. Als Special zur Eröffnung gibt es einen besonderen Probierpreis: Vom 16. bis 20. November 2022 ganz einfach online bestellen, in den neuen Store pilgern und als Selbstabholer bei jedem Burger kräftig sparen: Jeder Burger kostet nur fünf Euro – ob klassisch mit feinstem Rindfleisch, mit irischem Angus-Beef, veggie oder vegan. Auf der Speisekarte von burgerme findet jeder seinen neuen Lieblingsburger. Jetzt vorbeikommen, probieren und verdammt günstig genießen.

Lieblingsburger für fünf Euro

Aran Akopjan und Hovhannisyan Gevorg sind die Franchisepartner des neuen burgerme-Stores in Marzahn. Für die Eröffnung des Stores haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: „In unserem neuen über 155 Quadratmeter großen Store in Marzahn können Burger-Fans ihre Lieblingsburger gleich auf zwei Stockwerken genießen und das an den ersten fünf Tagen mit fünf Euro pro Burger sogar bis zu 50 Prozent günstiger. Einfach online bestellen und in unseren Store kommen.“

Nur im neuen Marzahner burgerme-Store

Die Aktion gilt nur für den neuen Marzahn-burgerme im Pritzhagener Weg, nicht im schon seit 2020 offenen Store in der Allee der Kosmonauten. Die erfahrenen Systemgastronomen mit drei weiteren burgerme-Stores in Berlin freuen sich auf die Erweiterung ihres Geschäftsge-bietes. Sie setzen dabei auf das Erfolgsrezept von burgerme: „In unserem Store bereiten wir unsere leckeren Burger und Pommes, die knackigen Salate und das herzhaftes Fingerfood mit besten Zutaten immer frisch zu. Das Beste: Innerhalb von 25 Minuten ab Bestellung bringen unsere eigenen Burger-Kuriere Ihr Menü im Liefergebiet schnell und zuverlässig zu Ihnen – oder Sie können natürlich bei uns selbst abholen und auch vor Ort genießen.“

Das Geheimnis von burgerme: Die Zubereitung aller Speisen wurde perfekt auf das Liefergeschäft abgestimmt – vom Frittieren in einem besonderen Öl bis hin zum speziellen Grillverfahren auf dem burgerme-Beefer. So bleiben Pommes, Nuggets und Co. extra knusprig und die Burger schmecken auch dann noch wie frisch vom Grill, wenn sie innerhalb von 25 Minuten zu Hause oder im Büro eintreffen.

Klassiker, veggie und vegan

Die Speisekarte von burgerme kann sich wirklich sehen lassen: Klassiker wie der Cheese Burger, der Crunchy Chicken oder der Bacon BBQ werden von weiteren außergewöhnlichen Kreationen begleitet. Fleischliebhaber können sich auf die Big Angus Burger freuen, deren Pattys aus leckerem Angus-Beef hergestellt werden.

Und auch Veggies und Veganer finden bei burgerme alles, was das Herz begehrt, denn neben zwei verschiedenen vegetarischen Burgern gibt es gleich sechs vegane Varianten auf der Karte. Vom Cheesy Vegan bis zum leckeren Planter’s Choice mit feinem Rucola und leckeren burgerme-Saucen – 100 Prozent pflanzlich und dabei tierisch gut.

Eigene Lieblingsburger kreieren

Trotzdem noch mehr Wünsche? Kein Problem, denn mit dem Burger-Konfigurator lassen sich alle Burger nach eigenen Wünschen individualisieren. Mehr Zwiebeln? Mehr Sauce? Oder wie wäre es mit feurigen Jalapeños und leckerer Guacamole? Mit individuellen Extras wird der Burger-Genuss noch einzigartiger.

Und auch sonst hat burgerme einfach an alles gedacht. Bei der Online-Bestellung bieten die Burger-Experten zum Beispiel als besonderen Service die kontaktlose Lieferung an: Wählt man diese Option im Webshop aus und bezahlt online, kann man sich seine Bestellung einfach an einem Wunschort abstellen lassen und wird sofort informiert, sobald diese da ist.

Bonuspunkte sammeln

Zusätzliches burgerme-Plus: Bei jeder Bestellung können Bonuspunkte gesammelt werden! Ganze fünf Prozent des Einkaufswertes werden in Form von Punkten, die bei der nächsten Bestellung eingelöst werden können, auf dem Kundenkonto gut geschrieben. So genießt man nicht nur die besten Burger der Stadt, man spart gleichzeitig auch bares Geld!

Lust bekommen? Dann nicht lange warten und den neuen burgerme-Store in Marzahn einfach selbst ausprobieren! Ganz bequem online bestellen auf burgerme.de und liefern lassen oder vor Ort im Store selbst abholen.

burgerme Berlin-Marzahn ? Pritzhagener Weg 21 ? 12685 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11:00 Uhr bis 22:30 Uhr/ Samstag & Sonn-tag: 11:30 Uhr bis 22:30 Uhr