Fehlende Ortsschilder sorgen für Ärger

CDU-Abgeordneter Stephan Schmidt kritisiert lange Bearbeitungszeit bei fehlenden Ortsteilschildern.

Fehlende Ortsteilschilder sorgen gerade für reichlich Ärger in Reinickendorf. Konkret sind die Ortsteile Heiligensee, Konradshöhe, Tegelort und Tegel aktuell ohne Hinweisschild. Die scheinen sich großer Beliebtheit unter Devotionaliensammlern zu erfreuen und werden häufiger entwendet. Auf die fehlenden Schilder machte der CDU-Abgeordnete Stephan Schmidt die zuständige Bezirksstadträtin Korinna Stephan bereits Ende August aufmerksam, wie er nun erzählt. Passiert ist seitdem allerdings nichts.

Nicht erneuert

„Die eine Sache ist, innerhalb von mehr als zehn Wochen keine neuen Schilder anzubringen. Die andere allerdings, es nicht mal für nötig zu halten, mir den aktuellen Sachstand mitzuteilen“, so Stephan Schmidt.

Demnach habe er auch angeregt, die Schilder einmal so zu befestigen, dass sie nicht ohne Weiteres abgeschraubt und mitgenommen werden können. „Doch leider wurden die Schilder bis heute weder erneuert noch wenigstens ein Zwischenstand aus dem Büro der Bezirksstadträtin mitgeteilt, wann denn mit neuen Schildern zu rechnen sei.“ Zwar gehe von den fehlenden Ortsschildern „natürlich keine Gefahr für den Straßenverkehr aus“, so Schmidt. „Allerdings gehören diese zu einem geordneten und gepflegten Stadtbild und sind identitätsstiftend“.

Wahl wiederholen

Im Zuge seiner Beschwerde über die langsame Umsetzung der Schilder-Forderung bemängelt er dann gleich auch noch andere Vorgänge im Bezirk: „Wenn die Reinickendorfer Verwaltung schon an solchen Kleinigkeiten wie der Anbringung neuer Ortseingangsschilder scheitert, dann wundert es mich nicht, dass viele weitere Vorgänge hier in Reinickendorf durch die Ampel-Zählgemeinschaft ins Stocken geraten sind wie die Entfernung illegaler Werbeplakate, die seit Monaten den Bezirk verschandeln. Es wird Zeit, dass die Reinickendorferinnen und Reinickendorfer wieder an die Wahlurnen treten können. “

Schilder-Panne

Anfang des Jahres sorgte bereits ein anderes Reinickendorfer Ortsschild für Aufsehen. Damals wurde an der Ruppiner Chaussee ein Schild mit der Aufschrift „Reickendorf“ angebracht. Immerhin wurde dieses Schild innerhalb von einer Woche ausgetauscht.

Text: kr/red