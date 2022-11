Schilling-Schule: Förderzentrum erhält Erweiterungsbau

Der Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ an der Schilling-Schule in Britz hat jetzt mehr Platz für für den Unterricht.

Für das sonderpädagogische Förderzentrum an der Schilling-Schule in Neukölln ist dieser Tage der Modulare Ergänzungsbau (MEB GE) offiziell übergeben worden. Der Schulbau wurde im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive fertiggestellt. Das teilt das Bezirksamt Neukölln mit.

In dem barrierefreien Schulbau an der Paster-Behrens-Straße verteilen sich auf drei Etagen zwölf Stammgruppenräume, acht Teilungsräume mit Küchenzeilen für den lebenspraktischen Unterricht, ein Mehrzweckraum,zwei Therapieräume, zwei Pflegeräume, ein Kunstraum, ein Raum für Lehrkräfte und Erziehende sowie eine Mensa mit 60 Plätzen mit einer Ausgabeküche.

Nach den Herbstferien sind zunächst neun Klassen mit 53 Schülerinnen und Schülern in den MEB umgezogen, die bisher in fast 30 Jahre alten Mobilen Unterrichtsräumen (MUR)

unterrichtet wurden.

Raum für 72 Schulkinder

Voraussichtlich im nächsten Schuljahr werden weitere 18 Kinder in drei

Klassen in den neuen MEB umziehen. Aufgrund des besonderen Förderstatus der

Schülerinnen und Schüler werden maximal sechs von ihnen in einer Klasse von einer

Sonderpädagogin und einer pädagogischen Unterrichtshilfe unterrichtet sowie einer

zwei Betreuerin versorgt. Somit kann der neue MEB-GE der Schilling-Schule 72

Schüler mit geistiger Behinderung in der Förderstufe I bis II aufnehmen.

Die Schilling-Schule wird gegenwärtig von 262 Schülerinnen

und Schülern besucht. Sie ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum im gebundenem

Ganztagsbetrieb von Klasse 1 bis 10 für die Förderung von Sprache, körperlich-motorischer

sowie geistiger Entwicklung.

Das alte MUR-Gebäude kann jetzt aufgrund seines schlechten baulichen und energetischen

Zustands abgerissen werden. Nach dem Abriss erfolgt der Bau eines weiteren MEB an, um die Platzkapazitäten der Schule zu erhöhen.

Selbstständiges Leben ermöglichen

Astrid-Sabine Busse (SPD), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, erklärte vor Ort: „Der erste neue Modulare Ergänzungsbau für den Förderschwerpunkt ,Geistige Entwicklung‘ hier in Neukölln trägt dazu bei, Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an

schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger

Lebensgestaltung zu ermöglichen.“

Und weiter: „Der Mehrzweckraum kann zum einen für die Früh- und Spätganztagsbetreuunggenutzt werden, hier für unterschiedlichste Unterrichtsprojekte wie Lernwerkstatt, Computer, Musik, Bibliothek.“ Zum anderen steht er auch für Beratungen des Lehrpersonals, für Erzieherinnen und Erzieher und Pflegekräfte sowie für Elternabende zur Verfügung.

Karin Korte, Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und Sport, ergänzte: „Dieser Modulare Ergänzungsbau ist für unseren Bezirk etwas ganz Besonderes, es ist unser

erster ‚MEB GE‘, der auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist, die

aufgrund vielfältiger geistiger und körperlicher Beeinträchtigungen besonders gefördert

werden. Ich freue mich mit der gesamten Schulgemeinschaft sehr über seine Fertigstellung.“

„Einladende Atmosphäre“

Die Kinder und Jugendlichen der Schilling-Schule können jetzt in einer neuen, sehr

einladenden und freundlichen Atmosphäre lernen, spielen und therapiert werden, so die SPD-Politikerin. „Für die hier geleistete verantwortungsvolle sonderpädagogische und pflegerische Arbeit gibt es jetzt das modernste Gebäude, dass Neuköllns Förderschulen zu bieten haben.“

Text: red/nm