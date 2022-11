Auch in diesem Jahr findet der Adventsbasar in der JVA Tegel statt. Los geht es am 19. November um 10 Uhr.

Seit 2003 findet im Shop der JVA Tegel an der Seidelstraße 41 der berlinweit bekannte Adventsbasar statt. An zahlreichen Ständen werden am 19. November, 10 bis 15 Uhr, verschiedene Produkte aus den Betrieben der JVA Tegel angeboten. Dazu gehören zum Beispiel Adventsgestecke und – dekoartikel, Feuerschalen, Kerzenhalter, Kleinmöbel, Vogelhäuser und Vieles mehr.

-Anzeige-

Kulinarisches im Angebot

Auch das Mobile Bürgerbüro des Bezirksamts Reinickendorf wird wieder vor Ort sein. Für das leibliche Wohl ist laut den Veranstaltern ebenfalls gesorgt: Erbseneintopf aus der Gulaschkanone mit Bockwurst und Wienerwürstchen stehen ebenso auf dem Plan wie eine Auswahl an alkoholfreien Getränken. Die Lehrbäckerei der JVA Tegel bietet zudem Kuchen, Kekse, Brötchen und Brot sowie den beliebten Weihnachtsstollen an.

Übrigens: Aufgrund der Bauarbeiten auf der Linie U6 sind auf der Seidelstraße keine Parkplätze vorhanden.

Text: red