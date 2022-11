3000 Flüge von Rettungshubschraubern am Unfallkrankenhaus

Berlin (dpa/bb) – Mehr als 3000 Flüge haben Rettungshubschrauber am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn im vergangenen Jahr absolviert. Genau waren es 3050 Flugbewegungen, also Starts und Landungen, wie die Senatsverkehrsverwaltung auf eine Anfrage der Linken mitteilte. 1314 Starts und Landungen absolvierte der dort stationierte Rettungshubschrauber. Dazu kamen 208 Flugbewegungen von externen Hubschraubern.

Lärmmessungen wurden aber bislang nicht durchgeführt, da die Luftfahrt-Genehmigung sie nicht vorsieht. Sie müssten allerdings vorgenommen werden, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils mehr als 3000 Flugbewegungen stattfinden. Ob das mit dem laufenden Jahr 2022 so sein könnte, ist aber offen.

Im ersten Halbjahr 2022 waren es 1423 Starts und Landungen. Die bisherigen Zahlen zum zweiten Halbjahr sind noch nicht bekannt. Ob in 2022 damit erstmals diese Grenze überschritten werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden, so der Senat.