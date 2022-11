Auf der Frankfurter Allee ist ab dem 14. November mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Auf der Frankfurter Allee beginnen am Montagmorgen Arbeiten am Gasleitungsnetz. Stadtauswärts stehen für eine Woche zwischen Mainzer Straße und Colbestraße in Friedrichshain nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

