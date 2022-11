Kulturweihnachtsmarkt am Orankesee

Märchenoper und Street Food: Zum zweiten Mal verwandelt der Kulturweihnachtsmarkt „Orankelichter“ das Strandbad Orankesee in eine magische Weihnachtswelt am See.

Zum zweiten Mal verwandelt der Kulturweihnachtsmarkt „Orankelichter“ das Strandbad Orankesee in eine magische Weihnachtswelt. Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende (2.12., 17 bis 21 Uhr, 3. und 4.12., 10. und 11. 12., 16.12., jeweils 17 bis 21 Uhr sowie 17. und 18. 12., 14 bis 21Uhr) wird es gemütlich und gesellig, wenn die Bäume am Orankesee in stimmungsvollem Licht erstrahlen und das flackernde Lagerfeuer lodert.

Magische Weihnachtswelt

Anstelle von Sonnenschirmen und Handtüchern gibt es Stände mit gebrannten Mandeln, Glühwein und eine Märchenhütte im Strandbad. Neben handgefertigten Geschenken für das individuelle Weihnachtsshopping, locken kulinarische Köstlichkeiten an Street Food Trucks und ein buntes Kulturprogramm mit überraschenden Highlights.

„Orankelichter“ ist der neue Kiez- und Kulturweihnachtsmarkt in Lichtenberg, im schönsten Strandbad des Berliner Nordens. Das Kulturprogramm umfasst Live-Konzerte, atemberaubende Feuerperformances und LED-Shows sowie Kinderprogramm.

Auf der Rock’n’Roll Pickup-Truck Bühne gibt es Swingin’ Christmas von Lenard Streicher, Country Christmas-Songs von Alistair Christl, Yusuf Sahilli, Dancing Christmas mit Dance Depot, Christmas Island mit der Schauspielerin und Sängerin Antje Rietz, Evergreens mit den Lichtenberger Lokalhelden Komponistenviertel und das erste und jetzt schon legendäre Weihnachtskaraoke-Singen.

Brennende Feuerräder

Auch für große und kleine Kinder gibt es einiges zu erleben: von der Märchenoper „Hänsel und Gretel” mit Sängern der Komischen Oper, der Oper Leipzig und des Rundfunkchors Berlin über Geschichten im Märchenzelt von Jeronimo bis zum Mitmachprogramm in Zusammenarbeit mit dem Verein Kinder an die Macht.

Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes entflammt am 16. Dezember: Eine atemberaubend feurige Show liefert an diesem Abend der Propane Punk Circus mit Special Guests aus Prag. Die Vorfreude auf die brennenden Feuerräder, die den Sand des Orankesee Strandbads zum Glühen bringen, steigt!

Das gesamte Programm gibt es hier zu entdecken.

