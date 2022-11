Ohne Barrieren zum Sportplatz

Der Zugang zum Sportplatz im Volkspark Wilmersdorf wird behindertengerecht umgebaut.

Im Rahmen des Sportanlagensanierungsprogrammes starten am 14. November Bauarbeiten zur Herstellung einer behindertengerechten Rampe zur

Sportanlage am Volkspark Wilmersdorf in der Blissestraße.

In diesem Zusammenhang wird der Parkweg von der Durchwegung zwischen den beiden

Sportplätzen bis zur Gaststätte „Wilma“ temporär gesperrt. Der Zugang zu den Sportanlagen und zur Gaststätte „Wilma“ ist durch die Feuerwehrzufahrt

zwischen beiden Sportplätzen gewährleistet.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich, je nach Witterung, im Januar 2023 abgeschlossen sein. Das teilt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit.

