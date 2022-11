BR Volleys deklassieren Giesen: Bangen um Topscorer Sotola

Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga ihre Spitzenposition untermauert. Vor 3754 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle deklassierte der ungeschlagene Tabellenführer die bisher drittplatzierten Grizzlys Giesen am Samstag mit 3:0 (25:14, 25:12, 25:20). Überschattet wurde der Erfolg von der Verletzung des Berliner Diagonalangreifers Marek Sotola.

Der tschechische Nationalspieler war im ersten Satz beim Stande von 18:9 bei einer Angriffsaktion mit dem Fuß gegen den Schiedsrichterstuhl geprallt und musste nach dreiminütiger Behandlungspause vom Feld getragen werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch beim türkischen Vizemeister Halkbank Ankara gönnte Volleys-Trainer Cedric Enard seinen beiden Außenangreifern Ruben Schott und Timothee Carle eine Pause. Ihre Positionen nahmen Antti Ronkainen und Cody Kessel ein. Im Zuspiel erhielt Johannes Tille den Vorzug vor Angel Trinidad.

Trotz dieser personellen Veränderungen dominierten die Berliner das Geschehen von Beginn an. Vor allem der Finne Ronkainen überzeugte nicht nur mit druckvollen Aufschlägen, sondern auch mit wuchtigen Attacken am Netz. Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Sotola, dem bisher punktbesten Spieler der Bundesliga, brachte die Gastgeber nicht langfristig aus dem Konzept. Der für ihn eingewechselte Brasilianer Matheus Krauchuk fügte sich sehr ordentlich ein.

Die Giesener kamen mit ihrer schwachen Annahme dem Kontrahenten allerdings auch erheblich entgegen. Dass die Niedersachsen den Ausgang des dritten Satzes bis zum 19:20 offen gestalteten, lag in erster Linie an nachlassender Konzentration bei den BR Volleys. Am Ende verwandelte Krauchuk den zweiten Matchball.