Neue U-Bahn: Stadler und BVG stellen erstes JK-Fahrzeug vor

Bitte Platz nehmen: Stadler und die BVG haben heute die erste neue U-Bahn der Generation JK für das Berliner Kleinprofil vorgestellt und zur Sitzprobe eingeladen.

Der erste Zug befindet sich in der Inbetriebsetzung am Stadler-Standort Velten. Die weiteren Testfahrzeuge für Klein- und Großprofil folgen Zug um Zug in den kommenden Monaten.

Die erste Fahrt von Berlin nach Velten hat Fahrzeug 6001/6501 bereits hinter sich – wenn auch noch nicht aus eigener Kraft. Seit Oktober befindet sich die erste neue U-Bahn für Berlin im Inbetriebsetzungsstandort von Stadler im Norden von Berlin. Dort durchläuft das Fahrzeug wie alle Züge ein intensives Programm, bevor es voraussichtlich im Frühjahr 2023 an die BVG ausgeliefert wird.

4600 Einzelkomponenten

„Die Erwartungen an unsere neuen Züge sind groß“, sagte Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG. „Jetzt kommt es darauf an, dass alle technischen Komponenten in hoher Qualität vereint und für die Testphase vorbereitet werden.“

Jure Mikolcic, CEO der Stadler Division Deutschland, ergänzt: „Eine neue Berliner U-Bahn besteht aus rund 4600 Einzelkomponenten, die in diesem Zug zum ersten Mal zusammengesetzt wurden. Dazu gehören neben 42 Kilometern Kabel u.a. mehr als 20.000 Schrauben, 184 Haltestangen und 82 Sitze. Unser ganzes Augenmerk liegt nun auf der präzisen Inbetriebsetzung der neuen U-Bahn für Berlin.“

Intensives Testprogramm

Die Baureihe J/JK ist die jüngste Generation der Berliner U-Bahn. Bevor die Fertigung der Serienfahrzeuge beginnt, durchlaufen acht aus mehreren Wagen bestehende Testfahrzeuge (insgesamt 24 Wagen) ein intensives Test- und Erprobungsprogramm.

Jeweils zwölf Wagen für das Klein- und für das Großprofil bilden die Testgruppe. Die Testphase auf den Gleisen der BVG wird im Frühjahr 2023 starten und damit einige Wochen später als ursprünglich geplant. Die weltweiten Lieferkettenunterbrechungen haben zu Verzögerungen in der Fertigstellung der Testfahrzeuge geführt. Die Serienfahrzeuge sind davon nicht betroffen. Sie sollen wie geplant ab Anfang 2024 ausgeliefert werden.

Text: red/su