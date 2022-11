Mehr Schulanfänger an Berliner Schulen

Berlin (dpa/bb) – In Berlin sind in diesem Jahr deutlich mehr Kinder eingeschult worden als im vergangenen Jahr. Etwa 38.000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger gab es zu Beginn des Schuljahres 2022/23 in der Hauptstadt, wie das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Das seien 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der starke Anstieg der Einschulungen sei auf demografische Entwicklungen wie höhere Geburtenzahlen und verstärkte Zuwanderung zurückzuführen. Der Anteil der ukrainischen Schüler lasse sich nicht beziffern, erklärte das Bundesamt.

Bundesweit sei die Zahl der Schulanfängerinnen und Schulanfänger in diesem Jahr auf dem höchsten Stand seit 17 Jahren. 810.700 Kinder hätten 2022/2023 mit der Schule begonnen, 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Zuletzt seien im Schuljahr 2005/2006 mehr Kinder in Deutschland eingeschult worden.