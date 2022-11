Jasmin Tabatabai und Weitere planen Soli-Abend zum Iran

Berlin (dpa) – Das Berliner Ensemble will mit einem prominent besetzten Abend ein Solidaritätszeichen für die protestierenden Menschen im Iran setzen. Die Veranstaltung sei eine Initiative der deutsch-iranischen Schauspielerinnen Melika Foroutan, Sarah Sandeh und Jasmin Tabatabai, teilte das Theater am Freitag mit. Am 28. November sollen etwa auch Meret Becker, Iris Berben und Katja Riemann auf der Bühne stehen. Es solle ein Zeichen gesetzt werden gegen die Gewaltherrschaft der Islamischen Republik und für die Freiheitsbewegung. Im Iran gibt es seit Wochen Proteste gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Auslöser war der Tod von Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Sie starb in Polizeigewahrsam.