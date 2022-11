Wunschbaumaktion in der Mark-Twain-Bibliothek

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Vom 24. November bis 8. Dezember findet in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain Foyer, Marzahner Promenade 55, die „Wunschbaum” Aktion statt.

Die Aktion hat mittlerweile Tradition in der Vorweihnachtszeit und soll besonders belasteten oder auch kranken Kindern im Bezirk eine Freude bereiten. Die Idee dahinter: Kinder schreiben ihre Geschenkwünsche in Form von Sternen auf, die wiederum „gepflückt“ und die Wünsche erfüllt werden können.

Die Geschenke werden an Kinder aus finanziell benachteiligten Ein-Eltern-Familien gehen. Dafür kooperiert die Agentur mit folgenden sozialen Einrichtungen im Bezirk: Haus Babylon, Nachbarinnentreff Louise, Matrix-Marzahn MaX und GO!, Haus „Windspiel“, Frauentreff HellMa, Frauenzentrum Matilde, Brückenprojekt Soziale Arbeit an der Schnittstelle Kita – Grundschule, Projekt Jule.

Drei Wunschbaum-Standorte

Es gibt drei öffentliche Wunschbaum-Standorte. Davon ist einer die Mark-Twain-Bibliothek.

1. Start der Wunschbaum-Aktion: (Sterne pflücken, Geschenke kaufen und abgeben)

Ab dem 24. November, 15 Uhr, Uhr können die Sterne von Menschen gepflückt werden, die ein Kind glücklich machen wollen. Die Bäume werden durch die Freiwilligen-Agentur regelmäßig kontrolliert und, wenn notwendig, Sterne nachgehangen.

2. Ende der Wunschbaum-Aktion: Bis zum 8. Dezember um 16 Uhr können Sterne abgenommen und die gekauften Geschenke im Wert von 25 Euro unverpackt in der Bibliothek abgegeben werden. Die Geschenke müssen mit dem daran gut befestigten Wunschstern versehen sein.

Text: red