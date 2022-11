Unioner Knoche und Khedira nicht in Flicks WM-Kader

Berlin (dpa) – Rani Khedira und Robin Knoche von Union Berlin fahren nicht für Deutschland zur WM in Katar. Die beiden Profis stehen nicht im 26er-Kader, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag für das am 20. November beginnende Turnier präsentierte.

Innenverteidiger Knoche und Mittelfeldspieler Khedira hatten nach dpa-Informationen im Ende Oktober an die FIFA gemeldeten vorläufigen WM-Aufgebot von Flick gestanden. Beiden wurden jedoch nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Der DFB-Tross trifft sich am Sonntag in Frankfurt. Einen Tag später fliegt Flick mit seinem WM-Team in den Oman, wo am Mittwoch noch ein Testspiel gegen den dortigen Gastgeber stattfindet. Dann geht es weiter nach Katar ins WM-Quartier. Nach dem Start gegen Japan sind Spanien und Costa Rica weitere Gruppengegner.