Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Spandau ist ein 21-Jähriger durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Zeugen alarmierten die Polizei nachdem sie mehrere Schüsse gehört hatten, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der junge Mann musste am Mittwochabend umgehend in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.