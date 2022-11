Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Aktionen in Pankow

Ein leider notwendiger Tag: Der 25. November ist der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“. Auch in Pankow wird es passend dazu verschiedene Aktionen und Veranstaltungen geben.

Ziel ist es, das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und auf diese Weise zur Enttabuisierung von Gewalterfahrungen beizutragen.

Offenes Gespräch und Infostand

Das bezirkliche Bündnis gegen häusliche Gewalt informiert und berät am Freitag, dem 25. November zwischen 15 und 17 Uhr im Erdgeschoß der Schönhauser Allee Arcaden (Schönhauser Allee 75, 10439 Berlin) zum Thema häusliche Gewalt.

In einem offenen Gespräch stehen Mitarbeiterinnen von Zufluchtswohnungen, eines Frauenhauses, der Pankower Beratungsstelle BORA e.V., der Polizei und des Jugendamtes Pankow für Fragen zur Verfügung. Zudem werden zahlreiche Info-Materialien zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten im Bezirk bereitgestellt.

Zeichen setzen

Auch das Bezirksamt Pankow setzt ein solidarisches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und hisst am 25.11. an den Rathäusern in Pankow und Weißensee sowie am Dienstsitz in der Fröbelstraße ganztägig Flaggen mit der Aufschrift „BERLIN SAGT NEIN ZU GEWALT GEGEN FRAUEN“.

Viele weitere Veranstaltungen

Anlässlich des internationalen Aktionstags am 25. November bieten unter anderem verschiedene Pankower Frauen*projekte zwischen dem 23. und 26. November Diskussionen, Workshops, ein Info-Frühstück oder eine Tanzperformance an. Eine Übersicht der Veranstaltungen in Berlin-Pankow ist unter www.berlin.de/ba-pankow/gleichstellung zu finden.

Auch in Marzahn-Hellersdorf und vielen weiteren Berliner Bezirken wird es rund um den Aktionstag eine Reihe von Veranstaltungen geben.

Text: red/su