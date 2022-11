Eastside-Auftakt in Champions League am Samstag in Sardinien

Berlin (dpa/bb) – Der fünfmalige Tischtennis-Champions League-Gewinner und Vorjahresfinalist TTC Berlin Eastside startet am Samstag (18.30 Uhr) in die Champions League. In der Dreier-Gruppe A mit ASC Quattro Mori Cagliari (Italien) und UCAM Cartagena (Spanien) bestreiten die Berlinerinnen den Auftakt in Cagliari auf Sardinien. Nach der aufgrund der Corona-Pandemie 2021 in Turnierform ausgetragenen Vorrunde kehrt man nun zum Hin-/Rückspiel-Modus zurück. Die beiden Ersten ziehen in die K.o.-Runde ein, der Dritte spielt im zweitrangigen Europa-Cup weiter.

Die zweite Gruppenpartie des TTC findet am 18. November in Berlin statt, die Begegnungen mit Cartagena sind für den 29. November (auswärts) und 2. Dezember terminiert. Cartagena war in früheren Spieljahren bereits mehrmals Gegner von Eastside, Cagliari ist CL-Neuling und erstmals Kontrahent. Eastside kann mit Nina Mittelham und Xiaona Shan antreten. Bei Cagliari ist die 22-jährige Rumänin Andreea Dragoman (Weltrangliste 95) am stärksten einzuschätzen.