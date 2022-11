Kipping: Senat bei Unterbringung nicht gescheitert

Berlin (dpa/bb) – Angesichts steigender Flüchtlingszahlen in Berlin will der Senat verstärkt auf größere Unterkünfte setzen als bisher. Das kündigte die zuständige Sozialsenatorin Katja Kipping am Mittwoch bei einem Rundgang im Ukraine Ankunftszentrum in Tegel an. Dafür brauche es jetzt großflächige Unterkünfte. «Die bisherige Strategie ist nicht gescheitert», betonte die Linke-Politikerin. «Sie war im Gegenteil sehr erfolgreich. Wir haben mehr Unterkunftsplätze als jemals zuvor, rund 28.900.»

Die Eröffnung von klassischen Unterkünften gehe auf jeden Fall weiter. «Aber wir haben hier eine Herkulesaufgabe zu stemmen, bis zum Jahresende 10.000 neue Unterkunftsplätze zu schaffen», sagte Kipping.

Bereits am Dienstag hatte sie über Überlegungen des Senats informiert, in Berliin zum Beispiel Leichtbauhallen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel sind bereits zwei große Zelte mit Platz für jeweils 400 Menschen für die kurzfristige Unterbringung von Geflüchteten im Einsatz.