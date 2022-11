Daniel Brühl: Ich lebe nach wie vor in Berlin

Berlin (dpa) – Schauspieler Daniel Brühl (44) hat einen kompletten Umzug in sein Geburtsland Spanien dementiert. «Ich bin nicht ganz weggezogen, da bin ich missverstanden worden», sagte Brühl am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur beim «Moët Effervescence Dinner». Bei dem Benefizabend in Berlin wurde Geld für ein Aufforstungsprojekt in Berlin und Brandenburg gespendet.

Er lebe nach wie vor in Berlin, wo er seine Tapas-Bar und viele Freunde habe. «Aber ich bin schon mehr in Spanien unterwegs, lebe dort in der Natur und bekomme auch von Landwirten mit, wie sich das Klima verändert». Es sei auch gut, dass seine Kinder dies so hautnah mitbekämen. Im Sommer hatten mehrere Medien berichtet, der in Barcelona geborene Schauspieler sei mit seiner Familie komplett nach Spanien gezogen.