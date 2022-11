Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Guben

Guben (dpa/bb) – Bei dem Zusammenprall zweier Autos bei Guben im Spree-Neiße-Kreis sind zwei Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Fahrzeuge am Montag auf der Bundesstraße 112 zwischen Deulowitz und Bresinchen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Eine 74-jährige Autofahrerin und ihre 79 Jahre alte Mitinsassin erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 82 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Straße war für Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.