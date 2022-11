Lil Nas X in Berlin: Was Fans jetzt wissen müssen

Am 9. November kommt der US-Superstar in die Max-Schmeling-Halle. Für Fans gibt es noch wenige Restkarten.

Nach einem erfolgreichen Auftakt in Nordamerika am 6. September in Detroit startet Lil Nas X am 8. November in Amsterdam seine Europatournee. Im Rahmen dieser kommt er für zwei Shows in Berlin und Hamburg auch nach Deutschland. Tourfinale ist am 17. November in Barcelona. Am 9. November aber ist der mit Platin ausgezeichnete Superstar zunächst zu Gast in der Max-Schmeling-Halle.

Wann geht es los?

Einlass für das Konzert ist ab 18.30 Uhr. Los geht es dann um 20 Uhr. Als Support für Lil Nas X ist Skaiwater angekündigt.

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle ist leicht erreichbar. Aufgrund der mangelnden Parkplätze rund um die Halle raten die Veranstalter dazu, den ÖPNV zu nutzen. Die nächsten Stationen sind die Schönhauser Allee (S-Bahn), die Eberswalder Straße (U-Bahn) sowie die Bernauer Straße (U-Bahn). Von dort sind es jeweils nur wenige hundert Meter bis zur Halle am Mauerpark.

Der Veranstalter empfiehlt eine pünktliche Anreise.

Was wird gespielt?

Konzertbesucher können sich auf zahlreiche bekannte Lieder, wie den Vierfach-Platin-Hit „Industry Baby“ mit Jack Harlow, „That’s What I Want“ oder „Old Town Road“ sowie „Panini“ freuen.

