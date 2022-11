Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Aktionen in Marzahn-Hellersdorf

Der 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. So zeigt Marzahn-Hellersdorf Flagge.

Der Befund ist und bleibt erschreckend: Die größte Gefahr für Frauen Gewalt zu erleiden, ist der private Raum, also durch Partner oder Ex-Partner. Häusliche Gewalt ist nach wie vor ein Tabu-Thema und mit viel Scham besetzt. Die Folgen von Partnerschaftsgewalt sind für betroffene Frauen schwerwiegend und langfristig. Oft genug endet die Gewalt auch tödlich.

Laut der Statistik des Bundeskriminalamtes gab es für das Jahr 2020 in Deutschland 139 weibliche Opfer, die durch Mord und Totschlag ums Leben gekommen sind. Das bedeutet: An jedem dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland durch ihren (Ex-)Partner und fast jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch.

139 Kerzen für 139 Frauen

An die 139 getöteten Frauen soll durch 139 Kerzen gedacht werden. Dafür lädt der Arbeitskreis Marzahn-Hellersdorf gegen häusliche Gewalt mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, dem FrauenNetz und dem Frauenbeirat Marzahn-Hellersdorf und der Alice-Salomon-Hochschule zu zwei Kundgebungen ein. Darauf weist das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hin.

Am 9. November 2022, von 15 bis 16.30 Uhr wird vor dem Rathaus Marzahn auf dem Helene-Weigel-Platz, eine Flagge gegen Gewalt an Frauen gehisst.

Weitere Aktionen starten am 25. November, von 11.30 bis 13 Uhr auf dem Alice-Salomon-Platz. Neben einem Informationsstand mit unterschiedlichen Materialien und Give-Aways wird es Redebeiträge und Musik geben. In Gedenken an die 139 getöteten Frauen werden 139 Kerzen auf den Plätzen stehen.

Breites Bündnis

Vertreterinnen und Vertreter des Bezirksamtes hissen um 12 Uhr die Fahne „Gewaltfrei leben – Nein zu Gewalt an Frauen“ des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt zusammen mit Mitgliedern der Alice-Salomon-Hochschule und der Bezirksverordnetenversammlung, dem Arbeitskreis Marzahn-Hellersdorf gegen häusliche Gewalt und des FrauenNetzes und Frauenbeirats.

Hinzu kommen Vertreterinnen und Vertreter aus den Projekten, Mitarbeitende des Bezirksamt, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Das Orange der Fahne setzt auch farblich ein deutliches Zeichen: Marzahn-Hellersdorf bekennt Farbe gegen Gewalt an Frauen.

Weitere Informationen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in Marzahn-Hellersdorf gibt es online.

Text: red/nm