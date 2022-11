Wuhletal-Stadion: Ersatzneubau für Fußgänger muss kommen

Seit Anfang der Woche ist die Brücke über die Wuhle am Station Wuhletal in Hellersdorf gesperrt. Der Abgeordnete Kristian Ronneburg (Linke) fordert eine schnelle Lösung.

Seit Anfang der Woche ist die Brücke über die Wuhle am Stadion Wuhletal in Hellersdorf gesperrt. Die Brücke ist in der Baulast des Landes Berlin. Auf Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) erklärte die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung im Februar 2020, dass das Bauwerk außerplanmäßig geprüft werde, eine akute Sperrung jedoch nicht drohe. Nun nach zweieinhalb Jahren muss die Brücke doch gesperrt werden.

Mittel für Ersatzneubau

Dazu erklärt Kristian Ronneburg, Abgeordneter für Hellersdorf-Süd/Kaulsdorf-Nord: „Dass sich die Brücke über die Wuhle in keinem guten Zustand befindet, war allen Nutzerinnen und Nutzern klar, doch der Senat erklärte noch Anfang 2020, dass eine Sperrung nicht drohe. Nun ist das genaue Gegenteil eingetreten und finanzielle Mittel für einen Ersatzneubau sind nicht angemeldet worden. Ich werde mich in der Koalition dafür einsetzen, dass die Mittel für den notwendigen Ersatzneubau für die Querung der Wuhle bereitgestellt werden. Bis ein Neubau steht, muss der Senat ebenso prüfen, ob eine temporäre Querung für den Fuß- und Radverkehr über die Wuhle errichtet werden kann.“

Text: red