Weihnachtspäckchen für Kinder in Not: So können Sie helfen

Auch in diesem Jahr können ab sofort bis zum 26. November in der FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf während der Öffnungszeiten mit Geschenken gefüllte Päckchen für Kinder in Not abgegeben werden.

Die Stiftung Kinderzukunft, die sich in ihren Projekten für Kinder in Not weltweit einsetzt, ruft wieder zur Teilnahme an der Weihnachtspäckchen-Aktion auf. Die FreiwilligenAgentur beteiligt sich an der Sammlung, um Kindern, die in Armut und Krankheit leben, eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Die mit viel Herz gepackten Päckchen werden aus Marzahn-Hellersdorf nach Bosnien und Herzegowina, Rumänien und falls möglich auch in die Ukraine gebracht.

Jeder kann sich beteiligen

Die Aktion ist nur durch die Teilnahme vieler Menschen möglich. Beteiligen kann sich jeder in dem Umfang, wie er möchte und wie es ihm möglich ist. Die Schuhkartons können mit Süßigkeiten, Spielsachen, neuer Kleidung, Hygieneartikeln oder Schreib-, Mal- und Bastelutensilien für Kinder und Jugendliche gefüllt werden und mit Weihnachtspapier zu hübschen Geschenken verpackt werden. Zur besseren Handhabung bittet die Stiftung darum, die Pakete mit einem Geschenkband zu verschnüren. Da die Inhalte je nach Altersgruppe sehr unterschiedlich sein können, sollen die Päckchen mit speziellen Etiketten versehen werden. Diese können in der FreiwilligenAgentur am Helene-Weigel-Platz abgeholt oder hier heruntergeladen werden.

Erfolgreiche Hilfe für Kinder in Not

Seit mehr als 30 Jahren bekämpft die hessische Stiftung Kinderarmut. Mit eigenen Kinderdörfern sowie Ernährungs- und Bildungsprojekten weltweit gibt sie Kindern, die einen schlechten Start ins Leben hatten, Zukunftsaussichten. In den Projekten der Kinderzukunft wachsen Kinder und Jugendliche unter guten Lebens- und Lernbedingungen gesund, geborgen und sicher auf um dann als Erwachsene selbstständig ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Somit bekämpft die Stiftung Kinderzukunft Armut direkt dort, wo sie entsteht, und leistet gleichzeitig nachhaltige Entwicklungshilfe.

Zur Abgabe der Päckchen hat die FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdrof zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag und Freitag, 10 bis 14 Uhr, Dienstag und Mittwoch, 10 bis 16 Uhr, Donnerstag, 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zur Stiftung unter https://www.kinderzukunft.de/.

Alle Informationen zur Weihnachtspäckchenaktion: www.kinderzukunft.de/wie-wir-helfen/weihnachtspaeckchen-aktion.html