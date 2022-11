Schulstart nach Herbstferien: Staugefahr und Verkehrsstörungen

Die Herbstferien sind vorbei. Am 7. November 2022 beginnt in Berlin und Brandenburg die Schule wieder. Die Verkehrsinformationszentrale rechnet deshalb mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Stau. Ein Überblick.

„Für den morgendlichen Berufsverkehr am ersten Schultag nach den Herbstferien werden größere Verkehrsstörungen auf den Autobahnen im Stadtgebiet sowie den Hauptverkehrsstraßen erwartet“, meldet die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ). Verkehrsteilnehmer sollten eine längere Fahrzeit einplanen.

-Anzeige-

Ein Überblick über die aktuell vermeldeten Verkehrsstörungen in den einzelnen Berliner Bezirken.

A10 (Südlicher Berliner Ring):

In den Nächten 07./08. bis 09./10.11.2022 wird jeweils in der Zeit von 20:00-05:00 Uhr im Autobahndreieck (AD) Potsdam die Tangente von der A9 zur A10 in Richtung AD Werder (Magdeburg) gesperrt. Der Verkehr wird zur Anschlussstelle Ferch (A10) geleitet und wendet dort. Zusätzlich steht von der A10 aus Richtung AD Nuthetal in Fahrtrichtung AD Werder im Bereich des AD Potsdam nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Es wird ein erhebliches Stauaufkommen erwartet.

Adlershof bis Köpenick:

Aufgrund einer Demonstration kommt es in der Zeit von 17:00-21:00 Uhr zu Verkehrsstörungen entlang der Strecke Platz der Befreiung, Adlergestell, Dörpfeldstraße, Nipkowstraße, Radickestraße, Wassermannstraße, Glienicker Weg, Glienicker Straße, Grünauer Straße, Köllnischer Platz, Lange Brücke, Alt-Köpenick und Grünstraße.

Alt-Hohenschönhausen:

Auf der Indira-Gandhi-Straße beginnen am Morgen die Arbeiten zur Instandsetzung der Geh- und Radwege. Die Fahrbahn ist für ca. eine Woche in Richtung Weißenseer Weg zwischen Chopinstraße und Hohenschönhauser Straße auf einen Fahrstreifen verengt. Im Anschluss folgen die Arbeiten in der Gegenrichtung.

Biesdorf:

Ab dem Morgen wird die Fahrbahn der Köpenicker Straße zwischen Heesestraße und Alfelder Straße instandgesetzt. In diesem Bereich ist die Köpenicker Straße bis ca. 25.11.2022 in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Britz:

Bei der Baustelle auf dem Buckower Damm beginnt gegen Mittag ein neuer Bauabschnitt. Bis Mitte Dezember ist die Fahrbahn zwischen Gutschmidtstraße und Neumarkplatz in beiden Richtungen jeweils auf einen Fahrstreifen verengt und verschwenkt.

Charlottenburg:

Für Brückenbauarbeiten wird der Tunnel Adenauerplatz bis 12.11.2022 täglich von 10:00-15:00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Französisch-Buchholz:

Nach dem Ende der Vollsperrung der Autobahnunterführung A114 der Bahnhofstraße, steht nun bis voraussichtlich 18.11.2022 nur ein gemeinsamer Fahrstreifen zu Verfügung. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

Friedrichsfelde:

Auf der Alfred-Kowalke-Straße beginnen zwischen Einbecker Straße und Kurze Straße Leitungsarbeiten. Für ca. zwei Wochen steht in diesem Bereich nur ein gemeinsamer Fahrstreifen für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Friedrichsfelde (2):

In den folgenden beiden Nächten finden von 20:30-01:00 Uhr Instandsetzungsarbeiten im Tunnel Alt-Friedrichsfelde statt. Der Tunnel ist in beiden Richtungen je nach Baufortschritt zeitweise gesperrt.

Karlshorst:

Am Morgen beginnen auf der Waldowallee Fahrbahnsanierungsarbeiten. Die Straße ist bis Anfang Dezember in beiden Richtungen zwischen Köpenicker Allee und Marksburgstraße für den Kfz-, und teilweise auch Radverkehr gesperrt. Es sind gesonderte Umleitungen ausgewiesen.

Kaulsdorf:

Die Myslowitzer Straße wird ab ca. 06:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Alt-Kaulsdorf (B1/5) und Karlstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Bis Ende November laufen hier Leitungsarbeiten.

Köpenick:

Der Neubau der Salvador-Allende-Brücke ist abgeschlossen. Im Laufe des Tages wird der letzte Brückenabschnitt dem Verkehr übergeben. Für einige Wochen finden noch Arbeiten zur Beseitigung aller Baustellenelemente statt. Deshalb steht in Richtung Wendenschloßstraße vorläufig nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu dem Bauvorhaben

Köpenick (2):

In der Zeit von 17:45-20:30 Uhr kann es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrsstörungen im Bereich Elcknerplatz, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Alt-Köpenick, Müggelheimer Straße, Pablo-Neruda-Straße, Kietzer Straße, Kirchstraße und Luisenhain kommen.

Lichterfelde:

Auf der Lankwitzer Straße beginnen am Morgen Kanalarbeiten. Bis Ende Dezember steht zwischen Kranoldplatz und Lorenzstraße für jede Richtung jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mariendorf:

Auf der Straße Alt-Mariendorf beginnen um ca. 05:00 Uhr Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn. Bis ca. 18.11.2022 ist die Fahrbahn in Richtung Großbeerenstraße zwischen Reißeckstraße und Am Heidefriedhof auf einen Fahrstreifen verengt.

Weitere Informationen

Marzahn:

Um ca. 06:00 Uhr beginnen auf dem Blumberger Damm Leitungsarbeiten. Bis Donnerstag steht in Richtung Alt-Biesdorf hinter der Kreuzung Landsberger Allee nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mitte:

Im Tunnel Alexanderplatz finden in der Zeit von 20:30-00:30 Uhr Lichtmessungen statt. Der Tunnel wird in beiden Richtungen innerhalb dieser Zeit abschnittsweise gesperrt.

Neu-Hohenschönhausen:

Auf der Falkenberger Chaussee beginnen Arbeiten zur Fahrbahnsanierung. Bis Freitag steht stadteinwärts zwischen Zingster Straße und Darßer Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Prenzlauer Berg:

In der Nacht wird der Baustellenbereich Schönhauser Allee/Wisbyer Straße/Bornholmer Straße umgebaut. Im Anschluss gelten folgende Einschränkungen in den Fahrbeziehungen bis 14.11.2022:

Schönhauser Allee stadteinwärts: Das Linksabbiegen in die Wisbyer Straße ist nicht möglich.

Schönhauser Allee stadtauswärts: Das Linksabbiegen in die Bornholmer Straße ist nicht möglich.

Wisbyer Straße: Die Überfahrt geradeaus zur Bornholmer Straße ist untersagt.

Bornholmer Straße: Alle Fahrbeziehungen sind möglich.

Steglitz:

Auf der Birkbuschstraße beginnt am Morgen in Höhe Haydnstraße eine Leitungsbaustelle. Bis voraussichtlich 18.11.2022 regelt eine Baustellenampel den Verkehr.

Text: red/VIZ