Füchse Berlin blamieren sich beim Schlusslicht Minden

Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben sich in der Handball-Bundesliga blamiert und ihre erste Saisonniederlage kassiert. Am Sonntag unterlag der Tabellenführer beim bis dahin noch punktlosen Schlusslicht GWD Minden nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 27:32 (15:11). Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic und Milos Vujovic mit je vier Toren.

Die Füchse taten sich schon zu Beginn der Partie sehr schwer. Schnell lagen die Gäste 1:3 zurück und liefen zunächst auch einem Rückstand hinterher. Erst nach rund zehn Minuten kamen die Füchse offensiv besser in die Partie. Nach rund 21 Minuten gingen sie erstmals in Führung (9:8). In der 23. Minute sah Hans Lindberg aber nach einem Foul die Rote Karte – eine harte Entscheidung. Für den 41-Jährigen war es der erste Feldverweis in seiner langen Bundesligageschichte. Die Füchse blieben aber unbeeindruckt, mit einem 4:0-Lauf konnten sie sich vor der Pause erstmalig etwas absetzen.

-Anzeige-

Doch in der 41. Minute verletzte sich dann auch Lindberg-Ersatz Valter Chrintz schwer am Knie und musste schmerzverzerrt auf einer Bahre aus der Halle getragen werden. Die Füchse mussten nun ohne echten Rechtsaußen auskommen. Die Berliner waren danach unter Schock. Bei Minden gelang jetzt fast alles, bei den Füchsen fast gar nichts mehr. Zu viele technische Fehler, viel zu viele Fehlwürfe. Acht Minuten vor dem Ende lagen die Gäste plötzlich mit drei Toren hinten (22:25). Und davon erholten sie sich nicht mehr.