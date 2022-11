Berliner Märchentage sind gestartet

Mit einem rauschenden Fest wurden die Berliner Märchentage am vergangenen Mittwoch in der mexikanischen Botschaft eröffnet. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto „Abschied und Wiederkehr“ und bietet bis zum 20. November märchenhafte Begegnungen überall in der Stadt.



Märchentage überall in der Stadt. An mehr als 350 Orten in Berlin und Brandenburg finden in den kommenden Tage mehr als 400 Veranstaltungen statt, etwa in Bibliotheken, Theatern, Botschaften und Museen in Berlin und Brandenburg.

Programm auch online

Das Programm ist jedoch wieder hybrid angelegt, so dass auch auf der Homepage der Märchentage täglich Märchen in den verschiedensten Spielarten betrachtet werden können.

Erstmalig sind im Auftrag der Märchentage Kinderreporter unterwegs, die Politikern wie zum Beispiel der Schirmherrin Franziska Giffey, Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse, Prof. Norbert Lammert, Mario Czaja, Kultursenator Dr. Klaus Lederer und Nancy Faeser knifflige



Fragen stellen und interessante Antworten erhalten.







Traditionell verzaubern Künster sowie Prominente aus Politik, Kultur und Wirtschaft das große



und kleine Publikum.

Aktuelle Weltlage aufarbeiten

„Das diesjährige Thema der 33. Berliner Märchentage „Abschied und Wiederkehr – Märchen und Geschichten von Leben und Tod“ passt leider zur aktuellen Weltlage. Wir nutzen die Kraft der Märchen zur Bewältigung der Gegenwartsprobleme. Wir denken dabei vor allem an die Kinder“, sagt Märchentage-Geschäftsführerin Silke Fischer.

