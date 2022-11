Bayer mit drei Ausfällen – Union-Coach lässt rotieren

Leverkusen(dpa) – Bayer 04 Leverkusen muss im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr/DAZN) kurzfristig auf Patrik Schick, Charles Aranguiz und Paulinho verzichten. Schick, der in der Vorsaison noch in 24 Treffer erzielt hatte und in dieser Saison bislang erst zweimal ins Tor traf, fehlt wegen Adduktorenproblemen. Aranguiz hat nach Vereinsangaben Wadenprobleme und Paulinho plagt eine Erkältung. Abwehrchef Jonathan Tah nimmt zunächst nur auf der Ersatzbank Platz.

Bei den Berlinern setzt Trainer Urs Fischer im Vergleich zum Europa-League-Spiel bei Union St. Gilloise am vergangenen Donnerstag auf vier Veränderungen in der Startelf. Unter anderem rückt die Leverkusener Leihgabe Lennart Grill neu ins Tor, er vertritt erwartungsgemäß verletzten Stammtorhüter Frederik Rönnow.