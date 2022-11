Tausende Wahlhelfer für Wiederholungswahlen gesucht

Sollte es im neuen Jahr zu Wiederholungswahlen für Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen kommen, werden in Tempelhof-Schöneberg wieder Tausende ehrenamtliche Helfer gesucht.

Am 16. November 2022 entscheidet der Verfassungsgerichtshof Berlin, ob und, wenn ja in welchem Umfang, die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und den Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt werden müssen. Der voraussichtliche Wahltermin wäre dann der 12. Februar 2023.

Hochamt der Demokratie

Matthias Steuckardt, Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren: „Sofern es in Berlin zu einer Wiederholungswahl kommt, werden in Tempelhof-Schöneberg wieder tausende ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlhandlung am Wahlsonntag zu gewährleisten. Wahlen sind ein Hochamt der Demokratie. Bitte unterstützen Sie das Wahlamt Tempelhof-Schöneberg als Wahlhelfer und werden Sie ein Teil des Teams.”

Für ihren Einsatz als Wahlhelfer erhalten die Freiwilligen je nach Einsatz ein Erfrischungsgeld und einen Freizeitausgleich. Es erwartet die Wahlhelfer eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit sowie ein abwechslungsreicher Tag in einem der Brief- oder Urnenwahllokale.

Die Anmeldung erfolgt durch eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bereitschaftserklärung. Die Aufgabenbeschreibung der einzelnen Funktionen im Wahlvorstand und die Bereitschaftserklärung sind auf der Internetseite des Bezirksamtes zu finden.