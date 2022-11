Staugefahr in und um Alt-Friedrichsfelde

Bis zum 18. November ist mit massiven Einschränkungen auf der B1/5 auf Höhe der Gensinger Brücke und im Umfeld bis nach Marzahn hinein zu rechnen. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Fahrbahn.

In Auftrag des Bezirkes Lichtenberg werden in der Zeit von Donnerstag, dem 3. November bis Freitag, dem 18. November 2022 dringende Fahrbahnsanierungen in der Straße Alt-Friedrichsfelde B1/5 – von Nr. 61 (Höhe Gensinger Brücke) bis ca. 200 m in den Marzahner Bereich stadtauswärts hinein – saniert.

-Anzeige-

Die Baumaßnahme wird in 2 Bauabschnitten abgewickelt. Dafür müssen jeweils 2 Fahrspuren gesperrt werden. Es ist zu damit zu rechnen, dass es zu massiven Verkehrseinschränkungen auf der B 1/5 kommen wird.

Text: red